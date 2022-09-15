OKUTUMBULA EBY'OLIMI E BUYENDE : Abalimi ba lumonde baagala buuma bufukirira

Abalimi ab’egattira mu Busoga Commercial Seed Producers and Marketing Cooperative baagala gav’t ensimbi za parish development Model mukitundu kyabwe ziteekebwa mu nkola y’okufukirira ebirime kiyite irrigation. Bano bagamba abalimi bafiiriziddwa nnyo olw’ebbula ly’enkuba naye singa wabaddewo enkola y’okufukirira tebandisalidwa. Okwogera bino babadde bali mukulambula nnimiro zaabwe ez’alumonde mwebayita okusomesa bannaabwe okwejja mu bwavu e Buyende.