Ttiimu y’okubaka ‘She Cranes’ ekomyewo ewaka oluvannyuma lw’obuwanguzi

Tttimu y'eggwanga ey'okubaka the She Cranes ekomyewo okuva mu mpaka za Netball Fast 5 ze beetabyemu ku wiikendi ewedde mu ggwanga lya NewZealand. Uganda yakubye Bungereza, South Africa ne Jamaica n'emalira mu kifo kyakusatu mu mpaka zino. Empaka zeetabiddwamu amawanga mukaaga agakulembedde mu kubaka munsi yonna nga mu gano kuliko Australia, New Zealand, Bungereza, Jamaica, South Africa ne Uganda.