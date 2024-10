Omutendesi wa She Cranes waakusunsula mu ttiimu

Omutendesi wa ttiimu y’eggwanga ey’okubaka the She Cranes Nelson Bogere ategeezezza nga bwateekateeka okusunsula abazannyi abanaakirira eggwanga mu Mpaka z’okubaka eza Netball Fast Five ezigenda okubaawo omwezi ogujja mu New Zealand. Bogere agamba nti ebbanga lye baakamala mu kutendekebwa e Lugogo, abazannyi b’ongedde okutegeera ekika ky’omuzannyo gwa Fast Five mpozi n’okukwatagana nga ttiimu. Uganda yakuttunka ne Australia, England, New Zealand, Jamaica ne South Africa mu mpaka Zino.