FAMIRE YA SSEWANNYANA NE SSEGIRINYA : Amyuka sipiika among abawadde obukadde 15

Amyuka Sipiika Anita Among awadde famile z'ababaka Muhammad Ssegirinya ne Allan Ssewanyana obukadde 15.Maama wa Ssegirinya Ssanyu Nakajumba mukyala we Twahira Akandinda ne mukyala wa Ssewanyana Lydia Namata bulyomu awereddwa obukadde butaano.Omubaka wa Iganga municipality Peter Mugema yabakwasizza ensimbi zino kulwa Anita Among.