Abakulembeze ba KCCA abaggya bakwasiddwa woofiisi

Minisita wa Kampala Minsa Kabanda ategezeza nga bwe baliiko baafunye bamusigansimbi abagenda okulongoosa kasasiro w'e Kiteezi okubaako bye bamukolamu .Kabanda okwogera bino abadde ku mukolo, abakulembeze ab'ekiseera abagenda okuddukanya ekitongole kya KCCA kwe bakwasiddwa woofiisi oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okugoba abakulembeze ababaddeko .Kasasiro w'e Kiteezi eyabuutikira abantu b'e Kiteezi ye yaviiriddeko omukulembeze w'eggwanga okugoba abakulembeze ba KCCA basatu ok Nnankulu Dorothy Kisaka, omumyuka we David Luyimbazi n'abadde akulira ebyobulamu mu KCCA Dr. Daniel Okello.