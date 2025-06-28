Abakugu baagala ababundabunda baweebwe obukugu mu by’emirimu

Nga obuyambi eri gavumenti okulabirira ababundabunda abakunukkiriza mu bukadde bubiri abali mu ggwanga, waliwo abavuddeyo ne bategeeza nti kyekiseera okutandika okuyigiriza ababundabunda bano okwekolera basobole okweyimirizaawo. Kati waliwo enkola eyatuumiddwa Good Start Challenge eyatongozeddwa ngeno yakuyamba okuwa ababundabunda obukugu obwetaagisa okukola emirimu egy'enjawulo. Mu nkola eno ababundabunda abanaayolesa obuyiiya mu mirimu egyenjawulo baakubaako ensimbi ze baweebwa okwetandikirawo emirimu.