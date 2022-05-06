A look back at abandoned road safety policies
Abawal abafa nga bajjamu embuto beeyongedde
EDDAGALA LY'EKINNANSI: 20 bakwatiddwa, ebifo byabwe bigaddwa
AKABENJE KA BAASI YA LINK: Abaafudde baweeze 21, abaasimattuse balulojja
Bbaasi za Link ziyimiriziddwa wiiki bbiri
ETTAKA LYA ZZANA CENTRAL MARKET: RDC atimirizza ebibaddebyagalwa okukolebwako
Ebbeeyi y'ebintu etabudde abayizi, poliisi yeszoobyw nabo ku Palamenti
Bannaddiini baagala kugatta mu nteekateeka y'emyooga
TUKOOYE EJJOOGO: Abatuuze be Kawempe batabukidde abayindi
OKULONGOOSA EBY'OBUJANJABI: Ab'eby'obulamu bagamba yinsuwa yaakuyamba nnyo
OKUTAASA OBUTONDE BW'ENSI: Abakugu mu ny'okuziimba baliko bye bawabudde
Minista Nabakooba awaddeeddwaliro ly'e Mityana scan
Body of Ugandan student who died in India returns
MPs demand comprehensive policy on tax exemption
Pearl of Africa Rally set to flag off on Friday in Buikwe