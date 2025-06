Burora ne Among enjawukana bazitadde ku bbali, buli omu asonyiye munne

Sipiika wa palamenti Anita Among n'eyali RCC w'e Lubaga Anderson Burora basazeewo enjawukana zaabwe baziteeke ku bbali olw'okutwala ekibiina mu maaso. Ababiri bano babadde tebalima kambugu oluvannyuma lwa Burora okufulumya obubaka ku kibanja kye ekya X, Among bw'agamba nti bwali bugendereddwamu okumulebula, okumutyoboola n'okumusigira obukyayi. Onojjukira nti bino byaviirako Buroro okukwatibwa n'okusimbibwa mu mbuga z'amateeka omwaka oguwedde wabula nga kitegeerekese olwaleero ng'omusango guno sipiika Among bweyaguggyamu enta. Ababiri bano leero basisinkanye maaso ku maaso.