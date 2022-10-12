Maj. Gen. Dick Olum kati yagenda okuduumira ekikwekweto Shujaa
EMPAKA Z’EBIKONDE: Golola bwebamujereze asazeewo kulwana
AKOLA OBULUNGI ASIIMIBWA: Kisaka asisinkanye abeera e Kibuga
OKUGEZESA EDDAGALA ERIGEMA EBOLA: Ab’ebyobulamu bagamba kunaatera
Babiri bakubiddwa amasasi mu butanwa e Busia
Abajaasi abaali baasalirwa ogw’okufa kkooti y’amagye ebaddiddemu
ENSONGA Z’OMULAMUZI ESTHER KISAKYE: Ensonga z’omulamuzi Esther Kisakye ssaabawolereza amuzzeemu
OKULEMERERWA OKUTUUSA OBUWEEREZA: Kaliisoliiso aliko wofiizi z’anoonyerezaako
TEMUGEZA KUJJANJABA BALINA EBOLA: Maama Fiina akomye ku basawo b’ekinnansi
ENJALA E NAMAYINGO: Eky’abayizi obutalya kyamisana kibijjisizza embeera
Wuuno omusawo eyassimattuse Ebola
ENJALA E KARAMOJA: Ababaka baagala kirangiribwemu ebiseera eby’akatyabaga
Airtel announces “UG needs more of you” campaign winners
UGANDA-SOUTH SUDAN RELATIONS: Meetings convened to pacify border communities
Ugandans should not fear to report corrupt officials - IGG
SCHOOL GREENING PROJECT: Education Minister Janet Museveni calls for schools to do more