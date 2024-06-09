TTIIMU YA CRANES: Esuse bulindaala okuttunka ne Algeria

Kkiraabi z'okubaka eziri eyo mu nkaaga okuva mu masomero wamu n'ebitongole ze zikontanye mu mpaka ez'ennaku ebbiri eziwedde olwaleero ez'okujjukira eyali emmunyeenye ya ttiimu y'eggwanga eyookubaka the She Cranes wamu ne kkiraabu ya Police Harriet Apako ng'omuzira waabwe. Mu masomero ageriisizza enkuuli kubaddeko Katale primary wamu ne Hamdin Islamic. Kyokka mu z'ebitongole NIC, Police wamu ne Kampala University nabo balaze amaanyi. Empaka zino zibadde ku kisaawe kya Police childrens' School e Kibuli.