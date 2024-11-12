Tulakita ye Masindi yayiiriddwamu omunnyo
Engeri obwavu gye busindiikirizaamu abaana abawala
Gav’t ekyagenda mu maaso n’okuzza bannayuganda
Omukama wa Bunyoro akomezeddwawo mu Bukama bwe
Poliisi e Kiteezi eyiiriddwa okutangira abatuuze okuseteeza kasasiro
Abantu abaakosebwa ekibuyaga e Kayunga baduukiriddwa
Ab’eby’okwerinda baalambudde ekifo Nyegenyege wegenda okubeera
Abafumba eby’okulya mu kibuga ky'e Hoima bakaaba olw’okusengulwa
Ba kansala ba KCCA balumirizza bannaabwe obutatuukiriza buvunaanyizibwa
Ababaka b’oludda oluvuganya gav’t mu Palamenti baagala banyonyolwe ku bbago ly’emmwanyi
Pulezidenti Museveni afalaasidde banna NRM mu bitundu by’e Kisoro
Abavubuka abalwanirizi b’obutonde bwe nsi batiisizatiisiza okudukira mu mbuga z’amateeka
“Sikyasobola kuyamba bantu”–Uncle Money ayogedde
"Batusuulawo, singa tuli wala"–Ba dancers ba bayimbi si basanyufu
"Bwentambula mba ngenze kukola"–Ava Peace azzeemu abamwogerako