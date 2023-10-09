Obulabirizi bwe Namirembe: Omulabirizi Luwalira anyumya by'atuseeko

Oluvanyuma lw’okumala emyaka 15 ng’asumba obulabirizi bw’e Namirembe, omulabirizi Rt. Rev Wilberforce Kityo Luwalira kati atandise okuteekateka okuwumula emirimu gy’ekkanisa mu butongole oluvanyuma lw’okuweza emyaka 65. Olugendo lw’obuwereeza bwe mu kkanisa ya Uganda Luwalira yalutandika mu 1984 era yajja akwasibwa obuvunaanyizibwa obw’enjawulo okutuusa lwe yafuulibwa omulabirizi w’obulabirizi bwa Namirembe ng’adde mu bigere bya Samule Balagadde Ssekadde. Mu kuwayaamu kko n’omulabirizi Luwalira, kyeyolekka lwatu nti mu mativu n’ebyakoledde ekkanisa mu kiseera ky’amazze mu buweereza era agenda okuwumula nga talina kwemulugunya konna.