She Cranes emalidde mu kyakusatu mu mpaka za Fast Five

Ttiimu y'eggwanga ey'okubaka the She Cranes emalidde mu kifo kyakusatu mu mpaka z'okubaka eza Netball Fast Five eziwedde olwaleero mu ggwanga lya New Zealand newangula omudaali gwayo ogw'ekikomo ogusookedde ddala bukya etandika kwetaba mu mpaka eziri ku mutendera gw'ensi yonna mu muzannyo guno. Mu luzannya olusazeewo akwata ekyokusatu Uganda ekubye South Africa ggoolo 46-42. Australia ye yeetisse empaka zino bwekubye banyinimu aba New zealand ggoolo 32-30 mu fayinolo.