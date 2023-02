LIIGI Y’OMUPIIRA GW’ABAKYALA : Ttiimu ezenjawula zaakuttunka enkya

Ttiimu y’eggwanga eyookubaka the She Cranes yateekeddwa mu kibinja D ne New Zealand, Singapore wamu ne Trinidad and Tobago mu mpaka z’ekikopo kyensi yonna ezitandika mu July w’omwaka guno e South Africa. Abamu ku bawagizi ba ttiimu eno beeraliikirivu nti entalo eziri mu muzannyo guno n’ekyokuba nga ttiimu y’eggwanga tennatandika kweteekateeka byandikosa enkola ya She Cranes.