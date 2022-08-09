TETWALIYIRILWA : Abokuluguudo lwa Mubende-Kakumbo beekubidde enduulu

Abantu abakosebwa mu biseera eby’okukola oluguudo lwa Mubende - Kakumiro Highway sibamativu n’engeri ekitongole ekivunaanyizibwa ku ngundo ki Uganda National Roads Authority (UNRA) gyekyakwatamu ensonga zaabwe ez’okuliyirirwa. Bino bituukiddwako nga ab’ekitongole kino balambula oluguudo luno olwamalirizibwa mu mwaka gwa 2020 nga bali wamu n’omubaka omukyala owa disitulikiti eno Hope Grania Nakazibwe. Aba UNRA basuubiza abatuuze nga bwebagenda okuddayo beetegereze ensonga y’abatuuze bano.