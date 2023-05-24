Ssabalabirizi Muzeeyi alabudde ku nkozesa y'e mundu embi

Ssabalabirizi w’e kanisaya y’aba Orthodox,His Eminence Metropolitan Leronymous Muzeeyi, alabudde gavumenti ku nkozesa y’emundu embi gy’agamba nti eyinza okuzza okuzza eggwanga mu byaliwo mu kaseera k’abakulembeze abasibira mu bbwa. Muzeeyi okwogera bino abadde mu kusaba okwategekeddwa Obwakabaka bwa Buganda mu kujjukira nga bwegiweze emyaka 57 bukyanga eyali ssabaminisita mu kaseera ako Milton Obote alumba lubiri lwa ssekabaka Sir Edward Muteesa 11, n’amuwangusa mu mwaka 1966. Agambye nti emmundu zigwana kukozesa kukuuma bannayuganda sosi kubatta nga bwekizze kirabikira mu bitundu by’e ggwanga ebyenjawulo.