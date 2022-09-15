Namirembe Cathedral holds prayers for deceased Queen Elizabeth II
Hundreds flock to Nyege Nyege festival in Jinja
DROWNED BODA BODA RIDER: Body found in Luzira wetland
Pece War Memorial Stadium face lifted
UNIVERSITY FOOTBALL LEAGUE: St. Lawrence edge Kampala University
SUGAR CANE INDUSTRY: Why have 30% of farmers left?
Lower ranking UPDF officers promised salary enhancement
6 year old child still missing after landslide
Deaf want sign language interpreters at public facilities
ENKOZESA Y’OMUTIMBAGANO: Waliwo ebituli ebikubiddwa mu tteeka eryayisiddwa
EKIVVULU KYA NYEGE-NYEGE: Abadigize abagenda okukyetabamu batandise okutuuka
ETTEEKA KU BASAWO B’EKINNANSI: Ababakulira batandise okubabangula ku biririmu
LIIGI YA YUNIVASITE: St Lawrence 1 : 0 Kampala University
EMIZANNYO GY’AMASOMERO: Uganda yatuuse dda mu Tanzania erinze ssaawa
TTIIMU YA VIPERS: Yeetegekedde Olympic Real De Bangui
OKUKUZA ABAJAASI MU UPDF: Abaayongerwa nnyota zibambaziddwa mu butongole