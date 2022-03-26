Ebitonotono ebikwata ku Anita Among n’e Thomas Tayebwa
Pulezidenti Museveni ayagala aboogera ekyasse Jacob Oulanyah bakwatibwe
Kabaka atangazizza ku ntambula eyakozesebwa bwe yagenda e Bugirimaani.
OKUZAAWO AMASIRO G'E KASUBI: Okusereka kunatera okuggwa
Eyasangibwa n’omulambo ku pikipiki aguddwako emisango ebiri :ogw'obutemu n'obubbi
Eddwaliro ly'e Kawempe lyagala kudduukirirwa
OKUTAASA ABAGUDDE MU MAZZI : E Jinja abalina ebidiba babanguddwa
OKULONDA OMUMYUKA WA SIPIKA : Thomas Tayebwa awangudde Okot Bitek
OKULONDA SIPIKA :Anita Among awangudde Asuman Basalirwa
UGANDA PREMIER LEAGUE: Mbarara city in goalless draw with Express FC
Uganda’s junior golf team sets off for Egypt
PALM VALLEY OPEN: 20 players take part in second edition of tournament
NAVRUZ CUP: Uganda cranes beat Tajikistan to reach final
BOU: E-payments rise to shs400bn transactions daily
Thomas Tayebwa elected to take over from Anita Among