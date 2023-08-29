Abakulembeze basoowaganye n'abaami ba kabaka e Kangulumira
Abalimi be amayirungi abe Wakiso ne Butambala basisinkanye okusala amagezi
Ensi kulaba: Majala amaze emyaka 62 n'obulwadde bwa nnalubiri
Gav't egamba okurinya kwe ebeeyi yamafuta kuva ku mbeera y'obudde
Bino obijjukira? | AgafaEyo
Ugandans return with 18 gold, 12 silver and 10 bronze medals in FEASSA games
Dr. Tanga Odoi yalangiridde Uthman Mugisha Mubarak ng’omuwanguzi mukulonda kwa kamyufu kaabwe
Kyagulanyi avumiridde palamenti okukyusa eteeka ku mayirungi
Enkayana ku takka: Abe Nalusuga polisi ebatasizza
Uganda on terrorism financing list
WILDLIFE CONSERVATION: Human-animal bonding is trending
Pulezidenti beyawadde ekisonyiwo bateereddwa
Airtel Shares Now Available For Purchase
Abazigu baazinze akatawuni ak’e Zigoti ne babba bu mobile money obwenjawulo
Rally drivers return to compete in 3rd round