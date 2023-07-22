OKUTUMBULA EBY’OBULAMU MU WEST NILE: Basaba gavumenti ebawe siente beegulire bye betaaga

Abakulira eby'obulamu mu disitulikiti ezikola ebbendobendo lya West Nile basabye gavumenti okutandika okubawa ensimbi bbo beegulire eddagala mu malwaliro. Bagamba kino kiyamba nyo okumalawo ebbula ly’eddagala olw’okuba baba basobola okugula eryo ly’enyini lyebetaaga ate nerituusibwa mu malwaliro mu budde. Kino bakirabidde ku nteekateeka gyebabadde nayo ne gav’t ya Belgium eyefaananyirizaako bweti naye nga tebajjula.