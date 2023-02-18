OKUTUKKIRA E MAKERERE KUKOMEKKERREDDWA : Ssenkulu Prof Ezra Suruma atandise okusibula
Ssetendekero wa Makerere yaakubakana n’eddimu ly’okunoonya omuntu omulala agenda okugyikulira oluvanyuma lw’ekisanja ky’abadde ssenkulu wayo Prof. Ezra Suruma okusemberera okugwako omwezi gwa November omwaka guno. Ono amaze emyaka munaana nga aweereza ku ssetendekero ono. Prof. Suruma olwaleero akoze omukolo ogusembayo mu kuttikira abayizi, era nga ssabiiti wegwereddeko nga abayizi 13,221 beebatikiddwa mu mattikira ag’e 73.