OKULONDA E KENYA : Abalonzi bakujjumbidde, tebadde buvuyo
Bannakenya munda kko n’ebweru we ggwaga olwaleero bakedde kukuba kalulu, okusalawo ku muntu anaabakulembera eggwanga lino nga pulezident ow’okutaano.
Abasasi baffe abaliyo batubuulidde nti abalonzi batuuse mubifo awalonderwa nga obudde bukyali ttumbi, wabula nga wabadde tewanabaawo buvuyo bwamaanyi.
Mu kaseera kano ab’akakiiko k’eby’okulonda ka Independent Electoral and Boundaries Commission bali mukubala kalulu, oluvanyuma balangirire omuwanguzi mu kadde akatuufu.