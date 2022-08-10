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  • 1 National Minister Mao promises fair trial for MP Ssegirinya 
  • 2 News How Raila’s supporters failed him at his polling station
  • 3 National MUST students protest delayed release of govt allowances
  • 4 National Among distances self  from MPs Shs40m bonanza
  • 5 National Fear as threatening leaflets return in Masaka