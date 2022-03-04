OKUKUZA OLUNAKU LW'ABAKYALA: Abali mu bukulembeze bakubaganyizza ebirowoozo
Nga ensi yonna yetegekera okukuza olunaku lw'abakyala nga munaana omwezi guno, abakyala abenyigira mubukulembeze basisinkanye okukubaganya ebiriwoozo kubituukiddwako n'ebyo ebikyabalemye mu bulembeze bwabwe. Bagamba nti webatuuse mubukulembeze siwabi era nga balina byebakoze ebisitula omutindo gwa bakyala newankubadde nga bakyalina ebibasomooza. Bano baweze okukola ennyo okulaba nga baagazisa abawala abato okwenyigira mu bukulembeze.