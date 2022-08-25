OBUMENYI BW'AMATEEKA BWEYONGEDDE : Abe Ndikuttamanda banenyezza akakulembeze babwe

Abatuuze b'a Ndikuttamadda mu Gombolola y'e Masajja e Makindye Ssabagabo bavude mu mbeera n'e batabukira abakulembeze babwe ku kyalo nga balumiriza okwenyigira mu bumemyi bw'amateeka. Abatuuze okutabuka babade mu lukiiko lw'eby'okwerinda oluyitiddwa ku kyalo kino okusalira obubbi obukyase ku kitundu kyabwe. Abakulembeze nga bakulembeddamu omubaka w’ekitundu kino David Sserukenya bagamba bakukwatagana n’ab’eby’okwerinda batukize ebikwekweto ku bamenyi b’amateeka bano.