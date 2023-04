NAFFE TWONGERWE KU MUSAALA : Ba kkalaani bagamba basasulwa kitono

Bakalaani oba Secretaries okuva mu bitongole bya gavumenti ne kampuni ez’obwannanyini baagala bakama baabwe balowoze ku ky’okubongera omusaala. Bagamba bakolera mu bugubi obutagambika olw’emirimu emingi egyibaweebwa, kyoka tewali nteekateeka yonna ebongeza ku musaala nga bwebakola ku bakozi abalala. Okwogera bino babade mu tabamiruka wabwe owabuli mwaka wansi w’ekibiina ekibagatta ki Association of Secretaries and Administrative Professionals in Uganda.