MUWANDIIKE ABAKOLA MU BIROMBE BYA ZAABU: AGIP Katsigazi alabudde bannannyii birombe e Kassanda

Mukaweefube w’okunyweeza eby’okwerinda mu bitundu bya Wamala, omumyuuka w’akulira poliisi Gen. Katsigazi Tumusiime olunaku olw’eggulo yalumazeeko alambula ebirombe bya zaabu ebisangibwa mu disitulikiti y’e Kassanda. Gen. Katsigazi yatuseeko mu bilombe bya zaabu bisatu era ng’eno gyeyasabidde ababikulira okufuba okulaba nga bebakozesa bona balina ebibogerako okwanguyiza omulimu gw’okubalondoola singa wabawo obuzibu obw’engeri yona.