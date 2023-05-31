Police records no complaint from either Pallaso or Alien Skin after the fight
Pallaso and Alien Skin reconcile in an audio call
Eddy Kenzo puts his planned concert schedules on pause to focus on Federation duties
Singer Pallaso apologizes after beating up Alien Skin
Hassan Nduga yakyadde ewa Ssenga w'omukyala we kati alindirira kwanjula
OKUJJUKIRA OLUNAKU LW'ABAJJULIZI : Okusomooza abatuuze b'e Namugongo kwe bayitamu
Kwaya egenda okuyimba mu kusaba okw’okujjukira abajulizi elinze bulinzi kadde eyolese ekitone
Ba kansala ba Makindye Ssaabagoba beekandazze nga bawakanya embalirira ya 2023&2024 eyisiddwa
Enyumba z'abatuuze zimenyeddwa nga kigambibwa beesenza ku ttaka lya railway
OKWAGAZISA BANNAYUGANDA OKUWA OMUSOLO : Gav't ya kubannyonnyola embalirira ya 2023&2024
OKULAMAGA EWA MATIA MULUMBA : Abakkiriza bakubiriziddwa okuyigira ku bajulizi
ENSOMA EMPYA : Abasomesa ba sayansi e Mityana babaguddwa
OLUGENDO LW'ABALAMAZI : Ab'e Jinja basuze Mukono
Ekkanisa ya Uganda etendereza omukulebeze w’eggwanga olw’okussa omukono ku tteeka ly'ebisiyaga
E Butambala baguddewo kkooti ento mu kaweefube w'okutuusa obwenkanya mu bantu