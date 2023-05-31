Latest NTV

Advertisement
Latest Monitor News
  • 1 National Rwampara struggles to deliver services over poor funding
  • 2 National EU cautions journalists on integrity, neutrality
  • 3 National Court quashes Cosase probe against Kamya
  • 4 News Sudan army quits truce talks, attacks paramilitary bases
  • 5 National Bobi Wine, Amuriat to table electoral reforms today