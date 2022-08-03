Mak University launches system to raise funds
Abafiridde mu mugga e Mbale abamu baziikiddwa
Gav't ekola butawera okuddukirira abaakoseddwa mu bitundu bya Elgon
OKUTWALIRA AMATEEKA MU NGALO: Poliisi e Kyotera ekutte abatuuze 14
OKUKOLA ENGUUDO E KAMPALA: Eziwerera ddala 29 zaakukolebwa mu mitendera 5
OKWEWALA OBUBENJE MU NKUBA: Omukugu anyonyola omuvuzi by'olina okumanya
TETUGENDA KUKKIRIZA KUTUSENDA: Abatuuze be' Banda -wakiso beerwanyeko
ENKAAYANA U MWALO GWA PORT BELL-LUZIRA : Minisita Mayanja alagidde abagulinako ebyapa bisazibweemu
ENKAYANA KU TTAKA : Ab'e Lufuka Ndejje bafunye ku buweerero
OKUTUMBULA EBY'OBULIMI N'OBULUNZI: Gavt eriko eongosereza z'eyagala zikolebwe
French ambassador visits projects in Nakivale settlement
Mbale city infrastructure destroyed by floods
Uganda on track to eliminate river blindness disease
NSEREKO MUTUMBA : Former UMSC spokesperson passes away
Ugandans warned of rise in unregistered laboratories