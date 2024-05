Eyazaala abaana 4 asobeddwa

Waliwo omukyala eyazaala abaana 4 omulundi ogumu kuntandikwa y’omwaka guno, wabula nga ssaawa eno asobeddwa olw’obutaba na busobozi kulabirira baana be. Ono mutuuze ku kyalo Kibwona mu disitulikiti y’e Masindi - agamba anti newankubadde abeera n’omwami we omulimu gwakola tegumusobozesa kubalabirira nga nabwekityo, asaba abazira kisa okumukwasizaako, abaana be asobole okukula obulungi.