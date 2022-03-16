Latest NTV

Advertisement
Latest Monitor News
  • 1 News Ruto is a master of doublespeak, says Odinga
  • 2 National Vendors, low income earners to benefit from Mbarara central market - govt
  • 3 World Top UN court to rule on Russia's Ukraine invasion
  • 4 National UN adopts resolution promoting bicycles to combat climate change
  • 5 National Alcoholism, drug abuse triggers mental illness among refugees