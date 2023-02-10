EAC efforts to extend its territory | MORNING AT NTV
Challenges of agricultural funding, insurance on the farm
Okuyimba bwe bulamu bwange - Big Eye | MWASUZE MUTYA
Underprivileged girl relies on benevolence of locals to excel in UCE
Church of Uganda considers relations with the Church of England over same-sex relations
Uganda's human rights record | ON THE SPOT
Health care exhibition to improve services | MORNING AT NTV
Mu mboozi ye nkuza y’abaana tugenda kulaba engeri omwana omulenzi gy’alagajjaliddwa mu nkuza
Ba meeya b’amagombolola agakola Kampala nabuli kati bakyabanja abakulu mu KCCA okubaddiza obuyinza
Enteekateeka z'okuzimba akatale e Mutukula mu disitulikiti y’e Kyotera ziwedde
Aba UMSC balinze kuwulira misango gyibavunaanibwa
Ebigezo bya siniya ey'okuna bifulumye ,omuwendo gw'abatuula ebigezo bino gukendedde
Katulabe engeri abayizi ba s .4 gyebakozeemu okwetoolola eggwanga lyonna
Aba NUP batenderezza munnamateeka omugenzi Anthony Wameri olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu
Abakulembeze ba gavumenti ez’ebitundu mu Busiro basisinkanye abaami bakabaka ab’essaza ly'e Busiro