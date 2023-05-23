Abakulembeze mu disitulikiti ye Hoima bawuniikiridde olw’embeera y’e by’obulamu embi

Abakulembeze mu disitulikiti ye Hoima bawuniikiridde olw’embeera y’e by’obulamu embi gye basanze mu ddwaliro ekkulu elya disitulikiti eno. Okuzuula bino babade bakulembedwa omubaka omukyala owa disitulikiti eno Asinansi Nyakato okulambula eddwaliro lino ne basanga nga waadi omuzaalira abakyala njama nyo,songa buli kye bakozesa kya kusasulira. Akulira eddwaliro lino agambye nti bino byonna byava ku basawo abatamala.