OKULONDOOLA EBISUBIIZO BYA GAVT: E Mubende eby'obulamu tebinafibwako
Ababaka abatuula kukakiiko kapalaameenti akalondoola ebisubiizo bya govt aka Parliament assurance committee bakunyizza abakulira eddwaliro ekkulu elya Mubende lwa kusolooza nsimbi mu balwadde abajja okukozesa ekyuma ki CT scan - ekimanyiddwa nga kattivi Ababaka bano nga bakulembedwamu Branda Nabukenya omubaka omukyala owa Luweero babuuliddwa abakulira edwaliro nti buli mulwade asasula emitwalo 150,000 bano ze bagamba nti enyingi okusinziira ku nfuna y’abatuuze.