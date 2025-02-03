Robbers kill Mobile Money vendor in Jinja
Five arrested for inciting violence in Hoima
Leaders required to declare assets starting March 1st
Army joins effort to restore Kyewaga Forest ahead of Tarehe Sita
"Siri ku pressure" Sama Soja agamba ayimbira ku pace ye
‘Tolina Kyogatako ’Ntambi ayingide mu bya Lil Pazzo ne Apass
Apass Yakikubye—akakasiza nti ye ‘mbuzi’
Abagoba ba Taxi e Wakiso balumbye ekitebe kya tawuni kanso
Dr. Kizza Besigye n’omuyambi we Obeid Lutale tebalabiseeko ku kkooti
TWAGALA BANTU BAFFE : Bannamateeka ne bannakisinde ki PFF batandise kaweefube w’okubanja abasibe
EKIFO KYA KAWEMPE NORTH : NUP ekyasunsula abeegwaanyiza kkaadi
TWAGALA BWENKANYA : Abazadde abasobeddwa olw’omwana wabwe eyattibwa
OLUSOMA OLUSOOJA LUTANDISE :Poliisi erabudde abakulira amasomero
E Kasese abayizi basanze essomero liggaddwa lwa bbanja
Abalala 2 bwebakakasiddwa okubeera n'ekirwadde ki Ebola Sudan