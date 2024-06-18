Ugandan Fintech targets UGX 2.4 trillion in diaspora remittances
Bank of Uganda places MCBL under liquidation
Uganda Manufacturers exhibition in Mbale City
Masaka stadium renovation begins after two-year delay
Ugandan athletes seek Olympic qualification in Cameroon
FUFA leaders stand firm against match-fixing
Ziza Bafana yegase ku Hassan Nduga mu kuyimba enyimba z’obuwangwa
“Music Federation ekyaliyo?” Nina Roz awanda muliro
Okulondoola enkola y'emyooga e Tororo: SACCO ezaagala enyongereza zigyiddwako obukwakkulizo
Okutaatira obutonde bwe nsi: Bannayuganda basabiddwa okwegata okubukuuma
Okwesenza ku ttaka ly'ekibira: E Mubende abakulembeze basisinkanye aba NFA
Okuduukirira abakadde: E Gomba baweereddwa ebintu
Ettemu e Mabuye - Mukono: Omusajja atanategeerekeka attiddwa mu bukambwe
Abakozi ba gav't balabuddwa: Abeebulankanya ku mulimu kaakubajjutuka
Temweyibaala yonna tujja: NEMA erabudde abalala abali mu ntobazi