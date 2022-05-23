MARTYRS’ DAY: The history of Ankole’s Anglican dioceses
MAKERERE UNIVERSITY GRADUATION: 12,474 to graduate in different disciplines
UGANDA-CONGO FORUM: Targeting $500m in exports
PUBLIC PROCUREMENT: Why domestic arrears persist!
MARTYRS’ DAY: Pilgrims begin arriving at Namugongo
Prisons officers sensitized on handling gender based violence
OIL AND GAS: Government trained wielders ready
Experts call for cuts in government expenditure
ANTHRAX CASES: Health ministry confirms one death in bududa
OKULAMAGA E NAMUGONGO: Abalamazi abasooka batuuse
ABALAMAZI B'E FORTPORTAL: ekibinja ekisooka kisimbuddwa
OKULWANAGANA MU DR CONGO: Bannansi baayo baddukidde Uganda
ABALAMAZI OKUVA E FORTPORTAL: Ekibinja ekisooka kisimbuddwa
COL DR KIZZA BESIGYE: Poliisi temukkirizza kujja Kampala
OKUTIKKIRA ABAYIZI E MAKERERE: Nawangwe mweraliikirivu olw’abaabulira Makerere olw’omusaala
EKIDDIINIDDIINI E MITYANA: Abantu 20 tebalabikako, poliisi eri mu kunoonyereza