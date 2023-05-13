Mixed farming among refugee host communities | SEEDS OF GOLD
EBY’ABAVUBUKA E KALANGALA: Ababaka baabwe baliko bye bazudde nga balondoola
ENKALU KU TTAKA E NKUMBA: Waliwo famire esobeddwa eka ne mukibira
Col.(rtd) Charles Engola aziikiddwa mu Oyam, bamukubidde emizinga
Kabaka agguddewo mu butongole empaka z’ebika by’abaganda, Engabi ewangudde
Poliisi enoonyereza ku mukuumi asse munne mu sankara
Ekifo awatuukira ebyamaguzi Museveni kye yatemera evvuunike e Malaba tekizimbibwanga
Minisita Byamukama agamba ekisaawe kya Kabalega e Hoima kyolekedde okumalirizibwa
Omupoliisi eyasse omuyindi emmundu yagibbye ku munne - Poliisi
Okweyongera kwa mmotoka kuliko engeri gye kukyusizza obulamu bw'oluguudo lwa Mpigi-Masaka
Youth turn to poetry to fight violence against women
Col Charles Okello Engola's family and friends gather for his funeral
Premier Nabbanja orders police to end violence
IGG joins PSFU to promote moves to end corruption in business
Gov’t moves to end fraud in recruitment