ZUNGULULU : Abavubuka beesomye okuva ku facebook olwe teeka erirungamya okukozesa omutimbagano

Oluvannyuma lw'etteeka erirungamya okukozesa omutimbagano lwelyayise, abavubuka beesomye okuva ku facebook ne twitter babirekere abakadde. Nanti buli ky'oyogera olina kusooka kwebuuza ku gw'ogeya. Mu bitundu ebirala ebintu bitabukidde ddala, nga abatuuze bagala district zaabwe zitundibwe buli omu bamuweeko ssente ze yeyiiye gy'aba alaga, kubanga si basanyufu n'engeri gyebakulemberwamu. Byonna mu Zungulu.