ZUNGULU : Abasajja bategezeezza bakyala baabwe nti ensimbi z'okukameeza ziyinza obutamala

Okutandiika ne wiiki ejja, abasajja bategezeezza bakyala baabwe nti ensimbi z'okukameeza ziyinza okuba nga tezikyamala olw'ensonga nti ezimu baaziridde ku pasiika ate endala zibulidde mu miwendo gy'ebintu egirinnye.Bannaddiini babadde bakubiriza abantu okwekwasa omutonzi atuyise mu kiseera ekizibu kino, kyokka ate gyebiggwereedde nga ababuulizi b'enjiri abamu palamenti ebetaaga olw'okwegabira ettaka eritali lyabwe nga bagamba nti mwoyo yeyabakema.