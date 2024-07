ZUNGULU:Abamu kubazze okuyingira amagye baalagiddewo nti tebajja kusobola

Wiiki eno, amagye kumpi gagimazeeko gawandiisa abo abaagala okugeegattako. Wabula abamu kubazze okugayingira baalagiddewo nti tebajja kusobola kuwulira order kubanga obwedda babagamba apart together ate nga bbo bakola together apart. Ogenda nakulaba DPC abatuuze gwebanaabidde mu maaso .