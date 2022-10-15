SSENTE ZA EAST AFRICA: Waliwo ebbago ababaka lye bali mu kwebuuzaako
Olugendo okutuuka kubigendererwa by’omukago gwa East Africa okubeera ne sente ez’awamu lutandikiddwako. Eggulo ababaka ku kakiiko ka palamenti y'omukago lwe batandise okukungaanya ebirowooza ku bbago ly'etteeka eriruubirira okutondawo ekitongole ekigenda okulondoola ebyenfuna ebitaddukanyizibwa mu bbanka gamba nga yinsuwa, akatale k'ensimbi ssako nebya Microfinance. Ebbago lino liyitibwa East African Financial Services Commission Bill.