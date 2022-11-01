PALAMENTI Y’OMUKAGO: Kagame ayogeddeko eri ababaka, wakulwanirira emirembe

Pulezidenti wa kkooti y'omukago gwa East Africa Nesto Kayobera agamba bannansi mu nsi ezikola omukago gwa East Africa balina eddembe okuddukira mu kkoti eno obutereevu nebawaaba ku nsonga z'enfuga n'eddembe ly’obuntu, ne bwebaba tebasoose kugenda mu kkooti eziri mu mawanga gaabwe. Ono abadde ayogerako ne bannamawulire nga kkooti yeetegekera entuula zaayo ezigenda okubeera mu Uganda omulundi ogusoose okuva lweyatondebwawo emyaka 21 egiyise.