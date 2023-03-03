PAASITA YATUNZIZZA ABAGOBEREZI EBYABWE :Yabuzeewo nakikumi kiramba , poliisi emunoonya

Abantu mu tawuni kanso ye Kidetok mu district ye Serere bali mu bwalariikirivu oluvanyuma lw’abantu abasuka mu kikumi okubulawo, mu ngeri etategeerekeka Bano okubulawo kyaddirira omukulembeze we Kanisa mwe babadde basabira eya Christ’s Disciples church okubategeeza nga bwe balina okugenda mu ggwanga lya Ethiopia okubuulira ekigambo kya katonda. Poliisi eri mu kunoonyereza okulaba ng'ezuula amayitire g'abantu bano.