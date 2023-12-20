OWA UPDF ALIKO BAKUBYE AMASASI: Omu afudde , babiri balumiziddwa

Police mu ackright Entebbe eri ku muyiggo gw’omusirikale w’eggye erikuuma omukulembeze w’eggwanga elya UPDF Johnson Odong eyavudde mu mbeera nakuba abantu basatu amasasi okukakana nga ase omu saako okuleka abalala ku bisago. Okusinziira ku Poliisi bino byavudde ku kulwanira mukazi mu bbaala emu mu kitundu ekiyitibwa Kinyarwanda mu ackright e bwebajja mu bitundu bye e kajjansi. Eyafudde ategereksee nga ye George Omoni so nga abalumiziddwa bali mu ddwaliro baffuta bujjanjabi.