Omwana eyabulira e Mulago: Kkooti eragidde eddwaliro okusasula obukadde 50

Eddwaliro ly’e Mulago liragiddwa okusasula obukadde amakumi 50 eri omukyala Fatuma Nakayima eyabulwako omwana gweyazaalira mu ddwaliro lino.Nakayima oluvanyuma lw'abasawo okumulongosaamu omwana nga wayiseewo ekiseera ate baakamutema nti omwana we yali afudde kyokka n’omulambo tebaagumuwa.Fatuma ng’ayambibwako bannakyewa aba Center for Health, Human Rights and Development baatwala eddwaliro ly’e Mulago mu kkooti era oluvannyuma lw’emyaka musanvu nga bawoza omulamuzi wa kkooti enkulu Phillip Odoki yalagidde Mulago okuliyirira omukyala ono olw’omwana we eyabula.