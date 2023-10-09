OMULABIRIZI KITYO LUWALIRA: Anyumya ku buweereza bwe mu kkanisa ya Uganda

Oluvanyuma lw’okumala emyaka 14 ng’asuumba obulabirizi bw’e Namirembe, omulabirizi Rt. Rev. Wilberforce Kitya Luwalira kati atandise okuteekateka okuwumula emirimu gy’ekkanisa mu butongole oluvanyuma lw’okuweza emyaka 65. Olugendo lw’obuwereeza bwe mu kkanisa ya Uganda Luwalira yalutandika mu 1976 era yajja akwasibwa obuvunaanyizibwa obw’enjawulo okutuusa lwe yafuulibwa omulabirizi we Namirembe ng’adda mu bigere bya Samuel Balagadde Ssekadde.Mu mboozi eyakafubo gye tufunye naye Luwalira mumativu n’ebyakoledde ekkanisa mu kiseera ky’amazze mu buweereza.