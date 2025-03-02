Okwogera ku nsonga ezikosa bannansi :Ssaabalabirizi Kazimba agamba bbo bayita mu kuteesa

Ssabalabirizi we kanisa ya uganda The Most Reverend Stephen Kazimba Mugalu anakuwalidde ebitongole ebikuuma ddembe ebikolebwa ebitongole ebikuuma ddembe. Ono anokoddeyo eky'abakuuma ddembe okuwuttula bannamawulire nga abakuba eby'okuttale , kyagamba nti kuno kulinyirira ddembe lya buntu. Okwogera bino Kazimba abadde ajaguza nga bwegiweze emyaka etaano bukyanga atuuzibwa nga Ssaabalabirizi w’ekkanisa ya Uganda, ow’omwenda mu kkanisa ya Uganda.