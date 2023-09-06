Okuwa eddagala lya siriimu embizzi: Ababaka byebawulidde bibatabudde

Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'omutindo gw'ebyeddagala mu Uganda ki national Drug Authority bagamba baasalawo okusirikira eky'abalunzi okuwa embizzi n’enkoko eddagala eriwerweeza ku mukekenya olwokutya okutta akatale k’ebiva mu bisolo bino. Akulira eby'okulondoola eddagala mu kitongole kino Amos Atumanya agamba ensonga eno baagitegeera mu 2013 ekiggye abamu ku babaka mu mbeera nga balumiriza ekitongole kino okussa obulamu bw’abannayuganda mu katyabaga nga bakulembeza ebyenfuna. Aba NDA babadde balabiseeko eri akakiiko ka parlamenti akakola ku nsonga za mukenenya..