OKUSIBA AKAPAPULA :Kiraabu zisiba obupapula?

Ensonga z’okugula emipiira mu liigi z’eggwanga zizzeemu okulinnya enkandaggo omu ku bakulembezze ba team ezizanyira mu kibinja kya Big liigii bwalekulidde ekifo kyabaddemu olw’obutakkiriziganya nambeera eno.Ali Sekatawa abadde Patron wa Nyamityobola FC yategezeezza nga ekyamutanudde okulekulira tiimu gyeyetandikirawo kya kokolo ow’okugulirira emipiira atandise okusensera liigi mu mupiira gwa Uganda. Wabula akulira ttiimu ya Nyamityobola ebyogeddwa Ssekatawa abiwakanyizza.