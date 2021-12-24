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Latest Daily Monitor
  • 1 Markets Sugar millers to continue competing for Kenya’s market despite Sarrai’s entry 
  • 2 Jobs and Career Kasenge is passionate about financial inclusion of women
  • 3 Markets 93 percent of free zones exports is gold, says report
  • 4 Markets Equity markets post 85% decline in share trading 
  • 5 Commentary Dissecting Uganda’s competitiveness-II
  • 6 Commentary This week, let’s let loose but be sensible about it
  • 7 Bichachi Looking back at politics of 2021 and issue of partisan journalism
  • 8 National Guard shot dead at fuel station, gun stolen 
  • 9 National Prison warder shot dead in Moroto