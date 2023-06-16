OKUJJA MU UGANDA: Uganda eyanukudde Amerika ku kiwandiiko ekirabula bannansi baayo

Gavumenti ya Uganda eyanukudde ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa gavumenti ya America ng’erabula bannansi baayo abaagala okujja mu Uganda okubeera obulindaala kubanga embeera eri mu Uganda eteeka obulamu bwabwe mu matigga.Minsita Omubeezi ow’ensonga z’ebweru Henry Okelo Oryemu ategeezezza nti okulabula kuno kuleteeddwa na bigendererwa birala nnyo.Oryem agamba nti bino tebibayigula ttama kusigala nga bakola ebitwala Uganda mu maaso.